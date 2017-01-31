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Власть

Израиль обсудит с Трампом испытание баллистической ракеты в Иране

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Испытание ракеты прошли под Тегераном 29 января

Израиль обвинил Тегеран в  злостном нарушении  резолюции Совета Безопасности ООН 

Резкий протест против испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху. Об этом сообщает ВВС.

Глава израильского правительства обвинил Тегеран в  злостном нарушении  резолюции Совета Безопасности ООН и заявил, что намерен обсудить вопрос возобновления санкций в отношении Ирана на встрече с президентом США Дональдом Трампом .

Напомним, в воскресенье 29 января на полигоне в 225 километрах от Тегерана  была испытана баллистическая  ракета среднего радиуса действия. Известно, что перед тем, как взорваться она пролетела 966  километров.

Напомним, Иран в воскресенье провел испытания ракеты среднего радиуса действия на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Представителя Пентагона отмечают, что это первый запуск после инаугурации Дональда Трампа. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что сегодня космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане.

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Теги: Израиль, Иран, испытание, ООН, ракета, США

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