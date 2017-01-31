Израиль обсудит с Трампом испытание баллистической ракеты в Иране

Израиль обвинил Тегеран в злостном нарушении резолюции Совета Безопасности ООН

Резкий протест против испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху. Об этом сообщает ВВС.

Глава израильского правительства обвинил Тегеран в злостном нарушении резолюции Совета Безопасности ООН и заявил, что намерен обсудить вопрос возобновления санкций в отношении Ирана на встрече с президентом США Дональдом Трампом .

Напомним, в воскресенье 29 января на полигоне в 225 километрах от Тегерана была испытана баллистическая ракета среднего радиуса действия. Известно, что перед тем, как взорваться она пролетела 966 километров.

Напомним, Иран в воскресенье провел испытания ракеты среднего радиуса действия на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Представителя Пентагона отмечают, что это первый запуск после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее «Комментарии" писали о том, что сегодня космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане.