Израиль обсудит с Трампом испытание баллистической ракеты в Иране

Израиль обвинил Тегеран в злостном нарушении резолюции Совета Безопасности ООН
Резкий протест против испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху. Об этом сообщает ВВС.
Глава израильского правительства обвинил Тегеран в злостном нарушении резолюции Совета Безопасности ООН и заявил, что намерен обсудить вопрос возобновления санкций в отношении Ирана на встрече с президентом США Дональдом Трампом .
Напомним, в воскресенье 29 января на полигоне в 225 километрах от Тегерана была испытана баллистическая ракета среднего радиуса действия. Известно, что перед тем, как взорваться она пролетела 966 километров.
Напомним, Иран в воскресенье провел испытания ракеты среднего радиуса действия на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Представителя Пентагона отмечают, что это первый запуск после инаугурации Дональда Трампа.
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