Суд разрешил задержать экс-главу банка «Михайловский»

Прокуратура получила разрешение на задержание экс-председателя банка «Михайловский» Игорь Дорошенко

По ходатайству прокуратуры суд разрешил задержать Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook

«В пятницу, 27 января, И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления новой подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства)», - сказано в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что «проверкой информации о болезни Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации».

В данный момент правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании.

Как сообщали «Комментарии», банк «Михайловский» сейчас оспаривает решение регулятора о признании его неплатежеспособным, и если суд отменит решение Нацбанка, то у вкладчиков появится шанс вернуть свои вклады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вкладчики банков отстояли в суде свое право на существование (Киевская Русь, Союз, Премиум, Капитал, Укринбанка, Финансовая инициатива, Велес и др) и тем самым получили возможность вернуть свои вклады, в том числе и в случаях, когда Фонд гарантирования отказывал компенсировать их вклады.

В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация. По официальной информации, с 15 июля по 1 декабря возмещение вкладов получили почти 22 000 вкладчиков на общую сумму 1,29 млрд грн.

Шевченковский районный суд Киева еще 13 августа избрал меру пресечения бывшему главе правления банка «Михайловский» Игорю Дорошенко в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 137,8 млн. грн. он подозревается в хищении 870 млн. грн. и доведении банка до неплатежеспособности.

16 сентября Шевченковский районный суд Киева отказал Дорошенко в изменении меры пресечения. Адвокаты тогда подали ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.