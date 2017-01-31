МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Суд разрешил задержать экс-главу банка «Михайловский»

0

Дорошенко будет под арестом

Прокуратура получила разрешение на задержание экс-председателя банка «Михайловский» Игорь Дорошенко

По ходатайству прокуратуры суд разрешил задержать Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook 

«В пятницу, 27 января, И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления новой подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства)», - сказано в сообщении. 

Кроме того, в прокуратуре отметили, что «проверкой информации о болезни Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации». 

В данный момент правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании.

Как сообщали «Комментарии», банк «Михайловский» сейчас оспаривает решение регулятора о признании его неплатежеспособным, и если суд отменит решение Нацбанка, то у вкладчиков появится шанс вернуть свои вклады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вкладчики банков отстояли в суде свое право на существование (Киевская Русь, Союз, Премиум, Капитал, Укринбанка, Финансовая инициатива, Велес и др) и тем самым получили возможность вернуть свои вклады, в том числе и в случаях, когда Фонд гарантирования отказывал компенсировать их вклады. 

В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация. По официальной информации, с 15 июля по 1 декабря возмещение вкладов получили почти 22 000 вкладчиков на общую сумму 1,29 млрд грн.

Шевченковский районный суд Киева еще 13 августа избрал меру пресечения бывшему главе правления банка «Михайловский» Игорю Дорошенко в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 137,8 млн. грн. он подозревается в хищении 870 млн. грн. и доведении банка до неплатежеспособности.

16 сентября Шевченковский районный суд Киева отказал Дорошенко в изменении меры пресечения. Адвокаты тогда подали ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: арест, банк, следствие, Михайловский

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> МВД провело обыски у одесского бизнесмена Кауфмана, - СМИ

МВД провело обыски у одесского бизнесмена Кауфмана, - СМИ

"> «В особо крупных»: В «Фидобанке» украли 1.9 млрд грн

«В особо крупных»: В «Фидобанке» украли 1.9 млрд грн

"> Сын Черновецкого рассказал, как плакал, выйдя на свободу

Сын Черновецкого рассказал, как плакал, выйдя на свободу

"> Арестован глава правления банка «Михайловский»

Арестован глава правления банка «Михайловский»

Новини партнерів

ОБСЄ збереться на термінове засідання через ситуацію в Авдіївці
262728_1ОБСЄ збереться на екстрене засідання через ситуацію в Авдіївці, – повідомила представниця МЗС України Мар’яна Беца. За її словами, засідання розпочнеться о
На Харківщині вибухнув газовий балон, двоє людей померло
1У селі Слобожанське, що на Харківщині, 28 січня вибухнув газовий балон в одній із багатоповерхівок. Унаслідок інциденту постраждало 5 людей. Удар був

Последние новости

13:16

В WordPress исправлены опасные уязвимости

13:02

Рада может собраться на внеочередное заседание из-за Авдеевки

13:01

Чемпион Олимпиады-2014 дисквалифицирован на четыре года

12:58

Европа рассмотрит вопрос обострения ситуации на Донбассе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове сотрудники автомойки на чужой машине врезались в светофор (ФОТО)

В Харькове сотрудники автомойки на чужой машине врезались в светофор (ФОТО) »

Одесса

Одесский предприниматель присвоил 250 тысяч гривен доверчивых клиентов

Одесский предприниматель присвоил 250 тысяч гривен доверчивых клиентов »

Донбасс

В Донецке на поверхность подняли большую часть заблокированных в шахте горняков

В Донецке на поверхность подняли большую часть заблокированных в шахте горняков »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.