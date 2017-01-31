В Кремле рассказали, что остановит войну на Донбассе

В Кремле пояснили свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе
Российские власти не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе и считают это единственным средством для прекращения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, единственным возможным средством урегулирования конфликта в Украине является реализация Минских договоренностей. Какой-либо альтернативы этому политико-дипломатическому урегулированию в том виде, как это прописано в Минских договоренностях, не существует в настоящее время», - сказал он.
В Кремле ранее настаивали на то, что Киев должен как можно скорее внес изменения в Конституцию и предоставил оккупированной части Донбасса «особый статус», а также согласился бы на проведение на этих территориях выборов и признал их результаты.
Как сообщали «Комментарии», 22 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия в этом выступает всего лишь гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.
23 января глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в увиливании от выполнения минских соглашений.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что альтернативой Минским договоренностями может стать дестабилизация Россией ситуации в Украине и «замораживание» конфликта на Донбассе.
Напомним, Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта были подписаны еще с 11 на 12 февраля 2015 года в «нормандском» формате четырехсторонних переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Однако, несмотря на давнюю договоренность, мир между странами так и не восторжествовал
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Теги: военный конфликт, война, Донбасс, Минские соглашения
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