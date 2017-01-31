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Власть

Рада может собраться на внеочередное заседание из-за Авдеевки

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Ситуация в Авдеевке обострилась

Из-за сложившейся ситуации в Авдеевке, спикера парламента просят созвать внеочередное заседание Верховной Рады

Из-за ситуации в Авдеевке нужно созвать внеочередное заседание Верховной Рады.  С такой инициативой выступила народный депутат Светлана Залищук. 

«Обращаюсь к Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Донецкой области», - написала Залищук на своей странице в Facebook.

Как сообщали «Комментарии», 31 января постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе соберется на заседание, посвященное ситуации в Авдеевке.

Отметим, что Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.

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Теги: Авдеевка, Верховная Вада, война, Донбасс, обстрел

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