Суд отправил заммэра Ужгорода Цапа под домашний арест

Мера пресечения будет действовать два месяца

Ужгородский горрайонный суд избрал мерой пресечения для первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

«Суд избрал для него домашний арест, мера пресечения будет действовать два месяца «, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас прокуратура изучает вопрос обжалования этого решения.

Как сообщали «Комментарии», в Закарпатской области была разоблачена коррупционная схема получения неправомерной выгоды должностными лицами Ужгородского городского совета за решение «земельных» вопросов.

К коррупционной цепочке оказался причастен заместитель городского головы Ужгорода Иштван Цап. Кроме того, деньги предназначались и для депутата горсовета Станислава Пономарева. Суд арестовал Пономарева с правом на залог почти в 100 тыс. гривен по делу о взяточничестве.