Выяснилось, что ВР не отправляла нардепов в командировку к Трампу

Верховная Рада не отправляла в командировку депутатов в США на инаугурацию президента Дональда Трампа
Это следует из ответа управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Рады.
В запросе задавался вопрос о том, сколько депутатов Рады в период с 1 по 20 января обратились касательно командировки в США, в том числе для участия в инаугурации Трампа.
Также был направлен запрос о предоставлении информации о том, скольким депутатам был подписан документ о командировке в этот период времени.
«В период с 1 по 20 января народные депутаты Украины в Соединенные Штаты Америки официально не командировались», - сказано в ответе на запрос.
Как сообщали «Комментарии», инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоялась 20 января. Торжества продолжались 3 дня.
Выяснилось, кто из украинских политиков изъявил желание присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США. В США на инаугурацию Дональда Трампа отправились депутаты, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Участие в инаугурации подтвердил народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко. Также нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов сообщил, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.
Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. Также на завтраке будут некоторые другие депутаты. Кроме того, о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.
Ранее сообщалось о том, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили Павел Бойченко и Олег Бабенко.
Напомним, народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Украинские новости»,
Теги: инаугурация, нардепы, Трамп
Последние новости
|
19:31
|
19:17
|
19:06
|
19:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0