Выяснилось, что ВР не отправляла нардепов в командировку к Трампу

Верховная Рада не отправляла в командировку депутатов в США на инаугурацию президента Дональда Трампа

Это следует из ответа управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Рады.

В запросе задавался вопрос о том, сколько депутатов Рады в период с 1 по 20 января обратились касательно командировки в США, в том числе для участия в инаугурации Трампа.

Также был направлен запрос о предоставлении информации о том, скольким депутатам был подписан документ о командировке в этот период времени.

«В период с 1 по 20 января народные депутаты Украины в Соединенные Штаты Америки официально не командировались», - сказано в ответе на запрос.

Как сообщали «Комментарии», инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоялась 20 января. Торжества продолжались 3 дня.

Выяснилось, кто из украинских политиков изъявил желание присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США. В США на инаугурацию Дональда Трампа отправились депутаты, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Участие в инаугурации подтвердил народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко. Также нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов сообщил, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. Также на завтраке будут некоторые другие депутаты. Кроме того, о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

Ранее сообщалось о том, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили Павел Бойченко и Олег Бабенко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.