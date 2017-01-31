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Власть

В Украине запретили очередной медпрепарат

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Запрет введен из-за того, что данное средство не зарегистрировано в Украине

Запрет введен на «Сандомигран» – лекарство от мигрени

В Украине ввели запрет на популярный препарат от мигрени Sandomigran («Сандомигран»), который применятся для профилактики и лечения головной боли разной этиологии (мигрени, психофизического напряжения и т.д.), пишут Вести.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу, хранение и реализацию препарата от мигрени Sandomigran (0,5 mg 20 compresse rivestite) производства итальянской компании Mipharm S.p.A.

Согласно постановлению запрет введен из-за сообщения правоохранителей о том, что данный препарат не зарегистрирован в Украине.

В связи с этим Гослекслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующей утилизации или уничтожения.

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Теги: Гослекслужба, лекарство, препарат, Сандомигран

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