Блокируя поставки угля на украинские ТЭС, Семенченко и кампания выполняют заказ Москвы, - советник министра

Блокируя поставки угля на украинские ТЭС, Семенченко и компания выполняют заказ Москвы, считает советник министра

Блокируя железнодорожные пути в Луганской области и препятствуя поставкам угля на украинские тепловые станции, народные депутаты от «Самопомощи», которыми руководит Семен Семенченко, выполняют заказ Москвы. Так считает Юрий Грымчак, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Он этом он сказал на пресс-конференции «Блокада Донбасса – государственная измена», состоявшейся в украинском кризисном медиа-центре 31 января.

Советник министра отметил, что прямые убытки из-за блокады железнодорожных путей уже достигают 37 млн. грн. на контролируемой территории, и продолжение блокады приведет к еще большим потерям.

Юрий Гримчак подчеркнул, что разрушение железнодорожных путей на территории Украины имеет все признаки диверсии – уголовного преступления. «То, что Парасюк и Ко взорвали железнодорожные пути, должно быть расследовано правоохранительными органами и виновные должны быть привлечены к ответственности, иначе это может иметь очень серьезные последствия в будущем», – заявил он.

В свою очередь Владимир Бабенко, экс-командир противотанкового взвода батальона спецназначения «Донбасс», капитан и депутат Белоцерковского горсовета, зачитал обращение к президенту Украины и Верховной Раде с требованием «отозвать депутата Семена Семенченко с должности первого заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны и ограничить ему доступ к государственной тайне».

Он призвал ветеранов добровольческих батальонов «прекратить эту бессмысленную блокаду». «Семенченко и другие депутаты вас используют, они имеют неприкосновенность, а сидеть, в случае чего, будете вы», – заявил Владимир Бабенко.

Участники пресс-конференции предупредили о возможной гуманитарной катастрофе из-за блокады дорог для городов и поселков вблизи линии разграничения, таких, в частности, как миллионный Мариуполь, который получает питьевую воду с неконтролируемой территории через канал из Северского Донца, а 80% электроэнергии – со Старобешевской ТЭС, которая также находится на неконтролируемой территории.

Накануне в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя блокаду железнодорожного сообщения, заявил, что углю, который Украина получает для своих ТЭС с неподконтрольных территории в Донбассе, сейчас альтернативы нет. «Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь для нужд населения и производства электроэнергии», – сказал премьер.

Служба безопасности Украины в заявлении от 30 января квалифицировала блокаду как преступные действия, «создающие предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины, могущте спровоцировать внедрение графика «веерных» отключений потребителей».