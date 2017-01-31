Минстець попросил помощи у Facebook »

Министр информационной политики утверждает, что для украинского сегмента в соцсети нужен антифейковый механизм

Министерство информационной политики Украины обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести антифейсковые механизмы в украинском сегменте, пишут Вести. Об этом говорится в официальном обращении МИП к администрации соцсети, сообщает пресс-служба Мининформа.

«Мы проанализировали интернет-пространство, учтя запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии других стран. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указанию администрации сети», – прокомментировал обращение министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть в Украине приобретает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации для многих СМИ. Поэтому украинцы, в свою очередь, тоже имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.

Следует отметить, что недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.