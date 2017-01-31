Порошенко поручил всей стране помочь Авдеевке

Создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует Павел Жебривский
Президент Петр Порошенко дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавших в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков, сообщает пресс-служба главы государства.
С учетом того что в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограниченное теплоснабжения и водоснабжения, президент попросил обеспечить жителей теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.
Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.
С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Авдеевка, Жебривский, катастрофа, обстрелы, Порошенко
Последние новости
|
21:21
|
21:04
|
20:51
|
20:48
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0