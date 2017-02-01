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Власть

Украина возглавила Совет Безопасности ООН

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Украина на месяц стала председателем Совбеза ООН

Кресло председателя Совбеза будет занимать постпред Украины при ООН Владимир Ельченко

C 1 февраля Украина возглавила Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. 

«С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале. В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии», - написал президент в своем Twitter.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине только в четверг, 2 февраля.

"В четверг, 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, - сообщил Ельченко».

 Как сообщали «Комментарии», ООН призывала две стороны конфликта безотлагательно прекратить все военные действия на Донбассе, которые являются прямым нарушением минских договоренностей. Дюжаррик призвал стороны конфликта возобновить усилия по мирному урегулированию.

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Теги: Ельченко, Петр Порошенко, Совбез ООН, Украина

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