Гройсман раскрыл секрет, что нужно Кремлю от Украины

Премьер-министр Украины рассказал, какие планы у России относительно Украины
Гройсман отметил, что целью России является не только частичный захват территорий нашей страны, но и сделать все так, чтобы Украина никогда не стала успешной страной. Также Кремль всеми силами пытается посеять панику и уныние среди украинцев.
«Не только прямым атаками, когда происходит обстрелы. Это происходит другими пропагандистскими мероприятиями. Наша задача выстоять. Дать возможность Украине на реализацию своего потенциала. Украина будет успешной страной», - добавил глава правительства.
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Источник: «Gazeta.ua»,
Теги: Владимир Гройсман, Кремль, Украина
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