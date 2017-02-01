Гройсман раскрыл секрет, что нужно Кремлю от Украины

Премьер-министр Украины рассказал, какие планы у России относительно Украины

Гройсман отметил, что целью России является не только частичный захват территорий нашей страны, но и сделать все так, чтобы Украина никогда не стала успешной страной. Также Кремль всеми силами пытается посеять панику и уныние среди украинцев.

«Не только прямым атаками, когда происходит обстрелы. Это происходит другими пропагандистскими мероприятиями. Наша задача выстоять. Дать возможность Украине на реализацию своего потенциала. Украина будет успешной страной», - добавил глава правительства.