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Власть

Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом

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Безвиз снова затягивается

Голосование по Грузии должно было состояться 2 февраля

 Евросоюз перенес на неопределённый срок голосование относительно безвизового режима с Грузией, ранее оно было запланировано на 2 февраля.

В связи с этим, советующее решение по украинскому вопросу также оказалось под вопросом. 

«Голосование по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом по вопросам безвизового режима для Грузии перенесено на более поздний срок», - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Отметим, 29 декабря заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.

Ранее «Комментарии» писали, что  безвизовый режим Украины с ЕС обещали утвердить 1 февраля.  

Напомним, 7 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза подтвердил компромиссный текст, согласованный с Европарламентом относительно регулирования пересмотра механизма приостановки безвизового режима.

Также сообщалось о том, что 15 декабря в ходе пленарного заседания в Страсбурге евродепутаты большинством голосов приняли компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, пока безвизовый режим будет приостановлен, ЕК и другие заинтересованные страны должны будут разрешить ситуацию, которая привела к приостановке безвизового режима.

В случае, если в течение 9 месяцев, в которые безвизовый режим будет приостановлен, ситуация не изменится, то Еврокомиссия может предложить продолжить безвиз на 18 месяцев. Это предложение может поступить не позднее, чем за 2 месяца до конца девятимесячного срока приостановки безвизового режима, то есть не позже, чем через 7 месяцев, после приостановки. Европарламент, или страны ЕС могут протестовать против такого предложения.

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Теги: безвизовый режим с ЕС, Грузия, Евросоюз, Украина

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