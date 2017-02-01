Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом

Голосование по Грузии должно было состояться 2 февраля
Евросоюз перенес на неопределённый срок голосование относительно безвизового режима с Грузией, ранее оно было запланировано на 2 февраля.
В связи с этим, советующее решение по украинскому вопросу также оказалось под вопросом.
«Голосование по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом по вопросам безвизового режима для Грузии перенесено на более поздний срок», - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.
Отметим, 29 декабря заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.
Ранее «Комментарии» писали, что безвизовый режим Украины с ЕС обещали утвердить 1 февраля.
Напомним, 7 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза подтвердил компромиссный текст, согласованный с Европарламентом относительно регулирования пересмотра механизма приостановки безвизового режима.
Также сообщалось о том, что 15 декабря в ходе пленарного заседания в Страсбурге евродепутаты большинством голосов приняли компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.
Стоит отметить, пока безвизовый режим будет приостановлен, ЕК и другие заинтересованные страны должны будут разрешить ситуацию, которая привела к приостановке безвизового режима.
В случае, если в течение 9 месяцев, в которые безвизовый режим будет приостановлен, ситуация не изменится, то Еврокомиссия может предложить продолжить безвиз на 18 месяцев. Это предложение может поступить не позднее, чем за 2 месяца до конца девятимесячного срока приостановки безвизового режима, то есть не позже, чем через 7 месяцев, после приостановки. Европарламент, или страны ЕС могут протестовать против такого предложения.
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Теги: безвизовый режим с ЕС, Грузия, Евросоюз, Украина
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