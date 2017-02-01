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Власть

В Авдеевке до 17:00 объявлен режим тишины

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Сейчас в Авдеевке проходят ремонтные работы

Россия предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки

В Авдеевке установлен режим тишины до 17:00, ремонтные работы уже начались

Об этом сообщил заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский.

«В Авдеевке режим тишины до 17.00. Бригады приступили к работе», – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что 1 февраля в Авдеевке увеличилось число жертв утреннего обстрела среди мирного населения.  От осколочных ранений погибла женщина. 31 января в результате утреннего  обстрела  боевиками находящейся на линии разграничения  Авдеевки  ранен мирный житель.

На данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.

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Теги: Авдеевка, война, Донбасс, обстрел, огня, прекращение, режим тишины

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