Доверие украинцев к Порошенко упало «ниже плинтуса»

Рейтинг главы украинского государства катастрофически скатывается вниз, и причем во всех регионах страны

Президенту Украины Петру Порошенко доверяют менее 14% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Сообщается, что главе государства сейчас доверяют всего лишь 13,7% опрошенных, в то время, как 69% украинцев выразили недоверение к Порошенко.

В свою очередь, согласно опросу, оппозиция имеет лучший, чем президент, но негативный баланс доверия/недоверия. Баланс доверия/недоверия к оппозиции улучшился по сравнению с прошлым годом, в то время как баланс доверия/недоверия к президенту Украины снизился», - говорится в сообщении.

Больше всего оппозиции доверяют в восточных, а меньше всего - в западных регионах Украины.

А Петру Порошенко- наоборот, больше доверяют в западных регионах, и меньше - в восточных.

На западе Украины Петру Порошенко доверяют 15,8% опрошенных (не доверяют 61,9%), а центральных регионах - 12,5% (не доверяют 68,5%). В южный регионах уровень доверия к президенту составил 16,3% (не доверяют-72,3%), а восточных регионах всего лишь 7,4% респондентов поддержали Порошенко, не доверяют ему 79,1% населения.