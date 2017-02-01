Материалы по делу Щербаня и Лазаренко «канули в лету»

Украина осталась без материалов уголовных дел касательно убийств Щербаня, Гетьмана и дел Лазаренко, 368 томов были вывезены из страны

Материалы уголовных дел касательно убийства народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым. Об этом сообщили в ГПУ

«В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономную республику Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены», - говорится в документе.канули в лету

По словам руководителя департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, исчезнувшие материалы касаются экс-премьера Павла Лазаренко и его причастности к организации убийства Щербаня и Гетьмана.

Также он отметил, что в 2012 году, из «большого дела» Лазаренко выделили в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, однако и этих материалов нет.

Напомним, 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка после прибытия из Москвы был расстрелян член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений Щербань. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Щербань, его жена и механик скончались в результате полученных ранений. Бортинженер самолета скончался в больнице от огнестрельного ранения в шею. Правоохранительные органы исключили политическую версию убийства и как основную разрабатывали криминальную.

В апреле 2012 года его сын Руслан Щербань заявил, что передал ГПУ материалы о возможной причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца.

Позже стало известно, что в связи с регламентируемыми законодательством сроками, необходимостью выполнения действий в рамках международно-правовых поручений были приостановлены следственные действия по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня. Защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что ГПУ остановила следствие, поскольку признала, что «дело Щербаня» развалено».

27 мая 2013 года ГПУ заявила, что у них есть достаточно показаний свидетелей по делу Щербаня, чтобы предъявить экс-премьеру Юлии Тимошенко обвинение в убийстве депутата.

Также сообщалось о том, что 22 апреля 1998 года в лифте своего киевского дома был застрелен Вадим Гетьманж.

Он был председателем правления НБУ с марта 1992 года, в январе 1993 года его сменил Виктор Ющенко.

Как сообщали «Комментарии», Лазаренко провел в заточении более 10 лет и 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

Адвокаты уточняют, что в Украине следователи ему инкриминируют около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.