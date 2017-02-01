МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Материалы по делу Щербаня и Лазаренко «канули в лету»

0

Материалы были вывезены в Крым

Украина осталась без материалов уголовных дел касательно убийств Щербаня, Гетьмана и дел Лазаренко, 368 томов были вывезены из страны

Материалы уголовных дел касательно убийства народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым. Об этом сообщили в ГПУ

«В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономную республику Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены», - говорится в документе.канули в лету 

По словам руководителя департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, исчезнувшие материалы касаются экс-премьера Павла Лазаренко и его причастности к организации убийства Щербаня и Гетьмана. 

Также он отметил, что в 2012 году, из «большого дела» Лазаренко выделили в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, однако и этих материалов нет.

Напомним, 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка после прибытия из Москвы был расстрелян член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений Щербань. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Щербань, его жена и механик скончались в результате полученных ранений. Бортинженер самолета скончался в больнице от огнестрельного ранения в шею. Правоохранительные органы исключили политическую версию убийства и как основную разрабатывали криминальную.

В апреле 2012 года его сын Руслан Щербань заявил, что передал ГПУ материалы о возможной причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца. 

Позже стало известно, что в связи с регламентируемыми законодательством сроками, необходимостью выполнения действий в рамках международно-правовых поручений были приостановлены следственные действия по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня. Защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что ГПУ остановила следствие, поскольку признала, что «дело Щербаня» развалено». 

27 мая 2013 года ГПУ заявила, что у них есть достаточно показаний свидетелей по делу Щербаня, чтобы предъявить экс-премьеру Юлии Тимошенко обвинение в убийстве депутата.

Также сообщалось о том, что 22 апреля 1998 года в лифте своего киевского дома был застрелен Вадим Гетьманж.

Он был председателем правления НБУ с марта 1992 года, в январе 1993 года его сменил Виктор Ющенко. 

Как сообщали «Комментарии», Лазаренко провел в заточении более 10 лет и 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

Адвокаты уточняют, что в Украине следователи ему инкриминируют около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.  

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «ZN.UA»,

Теги: Гетьман, Лазаренко, Тимошенко, убийство, уголовное дело, Щербань

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar рассказал, где тело

Подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar рассказал, где тело

"> В ГПУ заявили, что нашли пропавшие дела Тимошенко

В ГПУ заявили, что нашли пропавшие дела Тимошенко

"> Лазаренко уже на свободе

Лазаренко уже на свободе

"> Кузьмин обвинил Тимошенко, Лазаренко и Кучму в убийствах

Кузьмин обвинил Тимошенко, Лазаренко и Кучму в убийствах

Новости партнеров

Розслідувач Станчевський: Країни G7 допоможуть зупинити корупційні дії Сергія Рибалки.
Олексій СтанчевськийПосольства країн Великої сімки, G7, мають взяти під особистий контроль питання розслідування кримінальної справи щодо рейдерського захоплення мережі АТБ командою народного депутата
«Я отримав наказ взяти промзону», – бойовик, якого захопили біля Авдіївки
630_360_1459347639-4004Бойовик, якого сили АТО захопили 29 січня під час боїв біля Авдіївки, заявив, що наказ захопити авдіївську промислову зону він отримав від

Последние новости

16:49

Доверие украинцев к Порошенко упало «ниже плинтуса»

16:40

Расследование Станчевского: Страны G7 помогут остановить Сергея Рыбака

16:33

Tesla запустила крупнейшую в мире аккумуляторную систему питания

16:22

Кремль увидел для себя позитивные ноты в ситуации с Авдеевкой

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов »

Харьков

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд »

Запорожье

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.