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Власть

В Минске состоялся обмен списками пленных

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Стороны обсудили ряд вопросов относительно конфликта на Донбассе

Стороны военного конфликта на Донбассе также обсудили ряд других вопросов 

Сегодня по результатам Трехсторонней контактной группы, которая проходила в столице Беларусь (Минск), состоялся обмен списками пленными между украинской стороны и властями оккупированных территорий. Об этом заявил представитель действующего председателя ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик. 

«В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными спискам пленных. Сейчас списки проверяются сторонами», - сказал он. 

Также он отметил, что сегодня контактная группа обсудила механизм предусматривающий возможность для пленных остаться на контролируемой правительством территории после освобождения. 

Кроме того, он сообщил, что сегодня также речь шла о лицах, которые после освобождения хотели бы остаться на украинских территориях, которые находится под контролем Киева.   

Для этого, по его словам, нужно найти механизм, который помог бы обеспечить эти намерения через участие третьей стороны или института.

 В свою очередь пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о том, что сегодня  трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. «СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля». - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, представители «ОРДО» обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо- и электроснабжение в районе Авдеевки. «Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО», - добавила Олифер.

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Теги: война, Минск, переговоры, пленные

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