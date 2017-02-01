Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии

Концепция включает в себя как электронную базу данных кадров, так и техническое оснащение нацгвардейцев
Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года, которая предусматривает создание электронной базы данных кадрового ресурса, учета резервистов и продвижения по службе военных, сообщает Сегодня.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Концепция предусматривает создание такой базы данных в 2018–2020 годах.
Согласно документу в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиакомплексами.
До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, о военной и специальной технике, а также о боеприпасах с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.
В 2018–2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.
По предложению министра финансов Украины Александра Данилюка, в документ был внесен пункт о том, что реализация концепции происходит за средства, которые предусмотрены государственным бюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.
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Теги: Кабинет министров, концепция, нацгвардия, оружие, Правительство
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