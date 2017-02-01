МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии

0

Построение Национальной гвардии Украины будет осуществляться по утвержденному плану

Концепция включает в себя как электронную базу данных кадров, так и техническое оснащение нацгвардейцев

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года, которая предусматривает создание электронной базы данных кадрового ресурса, учета резервистов и продвижения по службе военных, сообщает Сегодня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Концепция предусматривает создание такой базы данных в 2018–2020 годах.

Согласно документу в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиакомплексами.

До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, о военной и специальной технике, а также о боеприпасах с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.

В 2018–2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.

По предложению министра финансов Украины Александра Данилюка, в документ был внесен пункт о том, что реализация концепции происходит за средства, которые предусмотрены государственным бюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Кабинет министров, концепция, нацгвардия, оружие, Правительство

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинскую армию накормят по новой концепции

Украинскую армию накормят по новой концепции

"> Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме

Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме

"> Кабмин определил расходы на зарплаты чиновникам за средства местных бюджетов

Кабмин определил расходы на зарплаты чиновникам за средства местных бюджетов

"> В честь Дня защитника Украины Порошенко устроил щедрую раздачу генеральских званий

В честь Дня защитника Украины Порошенко устроил щедрую раздачу генеральских званий

Новости партнеров

Довіра українців Порошенку впала «нижче плінтуса»
1Рейтинг глави української держави катастрофічно скочується вниз, і причому у всіх регіонах країни. Президенту України Петру Порошенко довіряють менше 14% українців.  Про
У Чорному морі терористи обстріляли транспортний літак ЗСУ
16473198_703121109856228_3685512202518607783_n1 лютого під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською

Последние новости

20:15

Курильщики активно пополняют госказну

20:00

Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии

19:43

Финляндия названа самой дорогой страной еврозоны

19:27

Обнародован контракт руководителя «Укрзализныци» (фото)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Губернатор Константин Брыль наградил журналистку, вскрывшую нарушения руководителей райсовета

Губернатор Константин Брыль наградил журналистку, вскрывшую нарушения руководителей райсовета »

Харьков

Харьковская область отправила в Авдеевку гуманитарный груз

Харьковская область отправила в Авдеевку гуманитарный груз »

Донбасс

Олифер озвучила результаты сегодняшних переговоров по Донбассу

Олифер озвучила результаты сегодняшних переговоров по Донбассу »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.