Украинская армия все-таки получит «Дозор-Б»

«Укроборонпром» в рамках государственного оборонного заказа изготовит партию из нескольких десятков броневиков
Решение о выделении необходимого финансирования было принято 27 января на заседании СНБО, сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Выполнять госзаказ будет Львовский бронетанковый завод. Серийное производство «Дозора» стало возможным благодаря производственным мощностям и технологическому процессу, которые удалось подготовить за 2016 год.
«Коллектив львовского предприятия, который сейчас насчитывает около 900 работников, получил 100% загрузки работой и гарантию занятости в 2017 году. Это позволяет избежать вынужденных отпусков и в полном объеме загрузить производственные мощности Львовского бронетанкового завода», – сообщили в пресс-службе госконцерна.
Необходимо отметить, что это отразится не только на самом заводе, но и на целом комплексе смежных предприятий всей Украине. В кооперации производства «Дозора» задействовано 17 предприятий-участников концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности.
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Теги: броневик, Дозор-Б, Укроборонпром, армия завод
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