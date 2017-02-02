Мэр Луцка впал в кому

Градоначальнику стало плохо вечером 1 февраля, его забрала скорая

Мэр Луцка Николай Романюк в текущее время находится в местной городской больнице. Об этом говорится на официальном сайте города.

Отмечается, что вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось.

Ночью за ним приехала скорая помощь.

Сейчас Романюк находится в отделении реанимации в состоянии комы. Данную информацию подтверждают и врачи медицинского учреждения.

Напомним, Николай Романюк работает на должности городского председателя Луцка с 4 ноября 2010 года. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.