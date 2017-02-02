Мэр Луцка впал в кому

Градоначальнику стало плохо вечером 1 февраля, его забрала скорая
Мэр Луцка Николай Романюк в текущее время находится в местной городской больнице. Об этом говорится на официальном сайте города.
Отмечается, что вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось.
Ночью за ним приехала скорая помощь.
Сейчас Романюк находится в отделении реанимации в состоянии комы. Данную информацию подтверждают и врачи медицинского учреждения.
Напомним, Николай Романюк работает на должности городского председателя Луцка с 4 ноября 2010 года. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.
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