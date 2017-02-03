Мэру Днепра Филатову угрожают

Борис Филатов официально обратился к партии «Укроп»

Мэру Днепра Борису Филатову пригрозил судом однопартиец Виталий Куприй. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Днепропетровский окружной административный суд по моему иску 23 января 2017 года открыл производство о признании противоправной бездеятельность Днепровского городского головы Бориса Филатова. Речь идет о несвоевременном реагировании на мое депутатское обращение о нарушении замом мэра Михаилом Лысенко конституционного права собственности гражданина и нанесение ущерба местной общине», - написал Куприй.

По его словам, предельная дата для решения суда первой инстанции 20 февраля 2017.

Мэр буквально сразу откликнулся на заявление Куприя в соцетях и подробно объяснил, в чем причина недовольства однопартийца.

«Народный депутат Виталий Куприй подал на меня в суд за то, что коммунальщики засыпали котлован незаконной стройки на Шаумяна. Да, да, тот котлован, из-за которого окружающие дома дали трещину», - написала в ответ Борис Филатов на своей странице в Фейсбук и попросил членов партии «Укроп» вмешаться в конфликт.

«Официально я требую разъяснений от политсовета партии «Укроп». Пожалуйста, поясните публично свою позицию в отношении того, почему один из руководителей партии систематически порочит честное имя другого руководителя в СМИ, а партия делает вид, что ничего не происходит», - написал Борис Филатов.