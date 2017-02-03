Депутат от БПП Третьяков скрыл от налоговой имущество в Израиле

Третьякова не привлекут к ответственности за сокрітия имущества в декларации потому, что он ключевой спонсор партии, считает Дубинский

Народный депутат (фракция Блок Петра Порошенко) Александр Третьяков имеет незадекларированные квартиры в Израиле. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский

По его информации, Третьяков не указал в своей электронной декларации квартиры 1701-1702 по улице Ha-Yarhon, дом 19 в Тель-Авиве, стоимостью 5,5 млн. долларов.

По данному адресу на имя Третьякова приходят счета от интернет-провайдеров, содержание этой квартиры (коммунальные услуги, паркинг – ред.) обходится около $2 тыс. в месяц или $24 тыс. в год», - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, квартира площадью в 307 кв. метров + два паркоместа и кладовка в 2011 году обошлась покупателю в 20,9 млн шекелей (около $5,4 млн). «И еще около 6,2 млн шекелей (примерно $1,6 млн) было потрачено на ремонт, покупку мебели и сантехники», - отметил он.

Дубинский также сообщил о том, что платежи проходили в несколько траншей со счетов Structure One Corp., представителем которой выступает Владимир Каретко, бизнес-партнер Третьякова (с марта 2016 года – глава Святошинской районной в г. Киеве госадминистрации, на округе Третьякова)».

«Примечательно, что ни в его декларации, ни в декларации Третьякова информации об этой офшорке и этой недвижимости нет. А вот с почтового ящика Третьякова на почту Каретко постоянно пересылаются счета за обслуживание квартиры. Конечно, хатка может быть у Третьякова просто в пользовании, но это нужно было указать в декларации. Этой квартирой Третьяков пользуется с момента покупки около пяти лет, это стало ясно из тех же счетов за интернет «, - подчеркнул Дубинский.

По словам Дубинского, Третьякова вряд ли привлекут к ответственности потому, что он является ключевым спонсором партии и за это он имеет от «руководства» ряд преференций. «Видимо, иммунитет от НАЗК - одна из них», - отметил он.