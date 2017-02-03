Россия озвучил главарям ДНР/ЛНР печальные перспективы

В Харцызске состоялось совещание между Захарченко, российскими кураторами, и представителями Минобороны и Генштаба ВС РФ
Военно-политическое руководство РФ заставляет главарей самопровозглашенных республик активизировать боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. «ДНР», что в случае потери контроля над «Ясиноватским плацдармом» они будут смещены со своих должностей», – говорится в сообщении.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: АТО, война, ДНР, Захарченко, ЛНР, Плотницкий, Россия
Последние новости
|
18:16
|
18:10
|
18:05
|
18:00
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0