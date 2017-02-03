Россия озвучил главарям ДНР/ЛНР печальные перспективы

В Харцызске состоялось совещание между Захарченко, российскими кураторами, и представителями Минобороны и Генштаба ВС РФ

Военно-политическое руководство РФ заставляет главарей самопровозглашенных республик активизировать боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. «ДНР», что в случае потери контроля над «Ясиноватским плацдармом» они будут смещены со своих должностей», – говорится в сообщении.