Новинский призвал Порошенко остановить войну

На Востоке Украины кровопролите нужно прекратить в кратчайшие сроки, с таким заявлением народный депутат Вадим Новинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко

Вадим Новинский считает, что президент обязан проявить политическую волю и остановить войну.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю», - написал Новинский на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что несмотря на заявленное прекращение огня, «авдеевский» кризис продолжается.

«Вчера снова гибли люди. Много людей. По обе стороны линии разграничения гибли мирные украинцы, в руины превращались дома, школы, медицинские заведения. Договоренности были нарушены, причем нарушены обеими сторонами – мощнейшим обстрелам подверглись Авдеевка, Донецк, Макеевка, обстрелам с использованием запрещенных по минским договоренностям систем залпового огня, артиллерии крупных калибров и танков», - отметил он.

По его словам, тем, кто отвечает за принятие политических решений, война намного выгоднее мира, и такие есть по одну и по другую сторону конфликта.

Вадим Новинский призвал остановиться, закончить проливать кровь, и прекратить строить политические карьеры и «множить барыши» используя страдания и людское горе. «Украине нужен МИР! Донбассу нужен МИР! Всем нам нужен МИР!», - написал он.

«Пока «Минские соглашения» не реализовываются, кризисы подобные авдеескому будут возникать снова и снова. Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей и гарантировать что даже мелкая стычка не перерастет в очередную полномасштабную эскалацию практически нереально», - отметил политик.

Депутат уверен, что Верховной Раде ничего не стоит и не мешает проголосовать за политическую часть «Минских соглашений» включая конституционную реформу, проголосовать даже с отложенной датой выполнения. Тем самым будет продемонстрировано реальное желание и намерение урегулировать конфликт мирным путем.

Он напомнил, что ранее оппозиция передала в парламент все необходимые законодательные инициативы, их только нужно обсудить, внести в сессионный зал и проголосовать.

По его словам, если Верховная Рада не готова выполнять соглашения и если для чиновников их интересы важнее человеческих жизней, то такой парламент нужно отправлять в отставку и менять эту власть. .

Также он отметил, что если переговорщики в Минске не способы находить компромиссы и договариваться, то они должны быть заменены на тех, кто добьется какого-то результата.

Напомним, 3 февраля замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил о том, что определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе. По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа». Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Как сообщали «Комментарии», 2 февраля на пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение, что одна из причин обострения ситуации в районе Авдеевки заключается в том, что Украина «пытается представить себя жертвой» в глазах международного сообщества.

Кроме того, 2 февраля «Комментарии" обнародовали шокирующие фото последствий обстрела Авдеевки. Из-за обстрела Авдеевки многие жители лишились своих домов, несмотря на то, что в Донецкую область направлены бригады для помощи горожанам, некоторым приходится в прямом смысле кушать на улице, с учетом того, что сейчас морозы.

Отметим, что на данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.