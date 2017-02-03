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Власть

Украинцы не поедут на Всемирные военные игры в Сочи

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Основная цель Игр – объединение спортсменов вооруженных сил разных стран – выражена в девизе: «Дружба через спорт»

В соревнованиях примут участие более двадцати команд из всех стран Западной Европы, Китай и многих других государств

Украинцы не поедут на Всемирные зимние военные игры, которые состоятся в Сочи 22–28 февраля. Об этом заявил начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев, сообщают российские СМИ.

«Военнослужащих с Украины, к сожалению, не будет, хотя они очень хотели. Мы часто с ними встречаемся на международных соревнованиях. Мы все выходцы из одной советской школы. По-прежнему надеемся, что украинское политическое руководство изменит свое решение и разрешит им ехать», – сказал Барышев, а также отметил, что в 2015 году на летних Военных играх в Южной Корее украинская команда выступала.

«К нам едет вся Западная Европа, Китай и много других стран. Всего команд будет более двадцати. Уже готовы все объекты, готов волонтерский корпус. Это будет самое крупное спортивное соревнование года в России», – добавил Барышев.

1 февраля министр обороны России Сергей Шойгу пригласил болельщиков бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи.

Зимние Всемирные военные игры – мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

В ходе нынешних соревнований в Сочи будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.

Зимние Всемирные военные игры – мультиспортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года (за год до проведения Олимпийских игр).

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Теги: награды, соревнования, Сочи, Всемирные зимние военные игры

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