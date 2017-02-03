Россия обвинила ВСУ в обстрелах Донецка и завела уголовное дело

Открыто уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны»

Следственный комитет России обвинил в обстрелах Донецка украинских военных и открыл уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В результате три местных жителя погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры», - говорится в заявлении.

По информации российской стороны, с 1 по 3 февраля украинские военнослужащие якобы осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

Ранее Украина опровергла информацию о том, что ВСУ обстреливают населенные пункты.