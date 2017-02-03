Россия обвинила ВСУ в обстрелах Донецка и завела уголовное дело

Открыто уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны»
Следственный комитет России обвинил в обстрелах Донецка украинских военных и открыл уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«В результате три местных жителя погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры», - говорится в заявлении.
По информации российской стороны, с 1 по 3 февраля украинские военнослужащие якобы осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.
Ранее Украина опровергла информацию о том, что ВСУ обстреливают населенные пункты.
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Теги: ВСУ, Донецк, обстрел, Следственный комитет РФ
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