ТОП-5 самых скандальных VIP–чиновников

«К:» определили первую пятерку украинских власть имущих, для которых скандалы – это жизнь

Валерия Гонтарева

Похоже, все главе Нацбанка Валерии Гонтаревой сходит с рук. Это и обвинения в ее адрес в развале украинской банковской системы и лоббизме российских банков, даже изложенные в специальной брошюре под названием «Угроза экономической безопасности Украины», которую нардеп и крупный бизнесмен Сергей Тарута специально раздавал на ежегодном собрании МВФ в Вашингтоне в октябре прошлого года.

И совершенно однозначные заявления другого олигарха и бывшего собственника национализированного под новый год ПриватБанка Игоря Коломойского о том, что его детище стало жертвой произвола НБУ, который, по его словам, «придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка». И жесткая критика Гонтаревой со стороны другого толстосума, руководителя агрохолдинга «Укрлэндфарминг» Олега Бахматюка, уже в январе 2017-попросившего от первых лиц страны вмешаться в ситуацию с «неправомерными действиями Нацбанка и его главы, уничтожающими компанию». Одновременно ни проблема с неожиданными колебаниями валютного курса, ни постоянные обвинения в коррупции подчиненных Гонтаревой никуда не исчезли, а лишь постоянно накатываются новыми волнами.

Арсен Аваков

Из скандала в скандал постоянно курсирует и министр внутренних дел Арсен Аваков. Ладно бы все ограничивалось его взрывным характером, хотя та же нашумевшая выходка на Нацсовете реформ, когда глава МВД швырнул стакан в тогда еще губернатора Одещины Михеила Саакашвили на глазах и у президента, и у премьера, любому другому стоила бы отставки.

Успешное «сплавление» грузинских экспатов Эки Згуладзе и Хатии Деканоидзе также никак не отразилось на позициях министра, любых же критиков в свой адрес он обычно называет либо противниками реформы милиции в полицию, либо агентами Кремля, либо и теми, и другими одновременно. И это касается как аргументов в защиту весьма неоднозначной своей заместительницы, 24-летней Анастасии Деевой, так и отсутствия должных объяснений Аваковым декабрьских событий в селе Княжичи под Киевом, когда погибли пятеро правоохранителей в перестрелке друг с другом. Ну а покрывательство главой МВД «новогоднего стрелка» Сергея Пашинского, являющегося близким его соратником по «Народному фронту», только дополняет царящую вокруг Авакова атмосферу тотальной вседозволенности. Тем более что нардеп Пашинский выстрелил в своего визави на проселочной дороге Вячеслава Химикуса из пистолета марки Glock, которое ему якобы подарил сам Аваков.

Роман Насиров

Деньги любят тишину – это не о нынешнем руководителе Государственной фискальной службы Романе Насирове. Речь, конечно, не о его кровных $1,16 млн., 450 тыс. евро и 4,35 млн. грн., которые главный налоговик страны держит в наличке, про что свидетельствует его последняя е-декларация. А о том, что, по мнению Насирова, около половины трудоспособных украинцев не платят налоги с доходов и единый социальный взнос. И это на фоне как предновогодних очередей малых предпринимателей, вынужденных срочно закрывать свои замороженные ФОПы, чтобы не платить с них новый «налог на воздух», так и грандиозного предпраздничного корпоратива, в котором одновременно по-богатому отгуляли около 1 тыс. сотрудников ГФС. Ну а поддержка главой ведомства инициативы о запрете беспошлинно ввозить в страну товары дороже 22-х евро, вообще вызвало тотальное неприятие граждан, от которых Насиров как ни старался, но не смог утаить наличия у себя двух квартир в Лондоне. Еще один скандал с руководителем ГФС разразился уже в этом году – враждующий с ним Саакашвили передал в НАБУ документы относительно содействия Насировым своему тестю Александру Глимбовскому в уклонении от уплаты налогов, предварительно выложив компромат на всеобщее обозрение.

Вячеслав Кириленко

Из всех членов правительства Владимира Гройсмана одним из самых неприметных в работе является вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Иногда вообще складывается впечатление, что он нужен в Кабмине лишь как дополнительный голос «Народного фронта» во время важных голосований на правительственных заседаниях, не более того. Впрочем, в быту этот VIP–чиновник весьма заметен, с чем, кстати, и связан один из скандалов с его именем. В конце прошлого года в одном из журналистских расследований была показана и элитная квартира Кириленко в центре и Киева, и его загородный дом в 15 км от столицы, который по размерам и архитектуре больше напоминает Дворец культуры.

Откуда деньги на все это у человека, никогда не занимавшегося в своей жизни бизнесом, совершенно необъяснимо. Но эта недвижимость записана на жену вице-премьера Екатерину Кириленко - героиню другой громкой скандальной истории. Как выяснилось, ее недавняя докторская диссертация есть не чем иным, как масштабным плагиатом – около трети ее страниц состоят из текстов других авторов, ссылки на которых либо отсутствуют, либо сфальсифицированы.

Евгений Нищук

Курируемое Кириленко министерство культуры всегда обходили громкие скандалы стороной. Однако данную «тихую традицию» смог нарушить глава ведомства Евгений Нищук всего одним своим выступлением на известном телевизионном ток-шоу. Министр культуры, параллельно служащий в Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко, одним махом продемонстрировал на всю страну не только свой незаурядный актерский талант, но и «глубокие познания» в человеческой генетике. Его заявление о недостаточной генетической чистоте жителей юга и востока Украины для восприятия ими украинской культуры повергло многих граждан страны буквально в шок.

Прежде всего, в обозначенных Нищуком «ущербных» регионах. И сколько бы министр не говорил о том, что его, дескать, не так поняли, но ощутимый осадок все равно остался. И будет идти в ногу с любыми карьерными свершениями и провалами Нищука как минимум несколько ближайших лет.