Европарламент решил вмешаться в ситуацию с Авдеевкой

В Европейском парламенте 6 февраля обсудят обострение ситуации в Авдеевке

Об этом сообщает Представительство Украины при Евросоюзе.

«Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе», - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Напомним, 3 февраля замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил о том, что определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе. По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа». Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Как сообщали «Комментарии», 2 февраля на пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение, что одна из причин обострения ситуации в районе Авдеевки заключается в том, что Украина «пытается представить себя жертвой» в глазах международного сообщества.

Кроме того, 2 февраля «Комментарии" обнародовали шокирующие фото последствий обстрела Авдеевки. Из-за обстрела Авдеевки многие жители лишились своих домов, несмотря на то, что в Донецкую область направлены бригады для помощи горожанам, некоторым приходится в прямом смысле кушать на улице, с учетом того, что сейчас морозы.

Отметим, что на данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.