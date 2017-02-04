В Житомирской области намерены легализировать добычу янтаря

Добычу янтаря хотят закрепить на законодательном уровне

В этом году в Житомирской области намерены создать областное коммунальное предприятие, которое будет заниматься добычей янтаря. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

«Я, председатель облсовета и депутаты пришли к выводу, что нужно создавать коммунальное предприятие. Думаю, другого пути у нас нет. Мы будем двигаться к тому, чтобы в этом году создать областное коммунальное предприятие. Как оно будет называться – неважно. Главное – это решить проблемный вопрос и направить в легальное русло. У меня нет никаких личных интересов в янтарных районах и не будет. На следующей неделе делегация из Житомирской области намерена посетить Волынскую область и посмотреть, как они создавали такое предприятие, обменяться опытом», - отметил он.

Проект устава данного предприятия содержал 28 пунктов: добыча полезных ископаемых, переработка природного камня и производство изделий из него; добыча драгоценных металлов и камней с последующим изготовлением и реализацией изделий; добыча торфа; производство извести и гипсовых смесей; разработка карьеров и рекультивация земель и т.д. Однако решение о создании такого коммунального предприятия так и не было принято.