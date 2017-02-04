Суд арестовал пойманного на взятке сотрудника Нацбанка

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения директору одного из департаментов Национального банка Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В отношении трех его сообщников, которые выступали в роли посредников, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания», - говорится в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», 2 февраля при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов был задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников.