В Крыму будут выпускать газету на украинском языке

В Крыму появится первая газета на украинском языке
Так называемый глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил, что в газете будет идти речь о жизни украинцев в Крыму.
«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте. В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты», - сказал он.
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Источник: «РИА Новости»,
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