В Крыму будут выпускать газету на украинском языке

В Крыму появится первая газета на украинском языке

Так называемый глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил, что в газете будет идти речь о жизни украинцев в Крыму.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте. В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты», - сказал он.