Выяснилось, о чем беседовали Порошенко и Трамп

Президенты двух государств говорили об экономике, новых рабочих местах, Донбассе и будущем визите Порошенко в США

О некоторых подробностях телефонного разговора Петра Порошенко и Дональда Трампа сообщает сайт Президента Украины.

Напомним, телефонный разговор президентов США и Украины состоялся в субботу 4 февраля и длился около часа.

Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией на должности президента страны и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с американской Администрацией.

Собеседники обговорили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Также особое внимание уделили урегулированию ситуации на Донбассе и достижении мира дипломатическим путем.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран подчеркнули неотложную необходимость установления режима полного прекращения огня», - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Президент Украины поблагодарил главу США за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест..

В заявлении Белого дома по поводу прошедшего телефонного разговора Трампа и Порошенко говорится о том, что США будет сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира в районе украинской границы.

Кроме того главами двух государств обсуждался визит Петра Порошенко в США, который намечен на конец февраля.

Ранее "Комментарии" писали о том, что назвали дату встречи Порошенко и Трампа.