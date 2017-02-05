Новый глава Гамбии удлинил рабочую неделю

Адам Барроу заставил госслужащих работать по пятницам

Новый президент Гамбии Адам Барроу отменил действовавший в стране последних четыре года режим четырехдневной рабочей недели. Такой режим был введен предшественником Барроу, Яхьей Джамме, который считал, что преимущественно мусульманское население Гамбии должно посвящать пятницу молитвам.

Согдасно указу нового президента, государственные служащие Гамбии теперь будут работать 36,5 часов в неделю - с 08:00 до 16:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 12:30 по пятницам.

Напомним, в конце января занимавший с 1997 года пост президента Гамбии Яхья Джамме отказался от борьбы за президентское кресло и покинул страну. До этого он в декабре проиграл выборы своему оппоненту Адаму Барроу. Однако сперва Джамме пытался бороться за власть, введя чрезвычайное положение в стране. Но когда в этот вопрос вмешалась мировая общественность, признавшая победу Барроу на президентских выборах, Джамме решил покинуть свой пост.

Ранее "Комментарии" писали о том, что из государственной казны Гамбии исчезли 11 млн долларов.