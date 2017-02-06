Ильичевский порт ушел в историю следом за Ильичевском

Ильичевский морской порт официально переименовали в порт Черноморск

Ильичевский морской порт официально переименовали в порт Черноморск (в 2016 году город Ильичевск был переименован в Черноморск). Об этом говорится в постановлении №46, которое опубликовали на правительственном портале, сообщает ABCnews.

«Переименовать морской порт Ильичевск и специализированный морской порт Октябрьск соответственно на морской порт Черноморск и специализированный морской порт Ольвия», – говорится в постановлении.

Порт переименован в соответствии с Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также изменены названия «Ильичевский маяк» на «Черноморский маяк» и «Ильичевский рыбпорт» на «Черноморский рыбпорт».

Фото: Ольга Журавлева / Корреспондент.net