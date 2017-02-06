Сегодня отмечают 65-летний юбилей пребывания на троне Елизаветы II

Британская монархиня намерена сегодняшний день провести в воспоминаниях об отце, ведь юбилей правления совпадает с датой его смерти

Королева Елизавета II стала первым британским монархом, которому удалось отметить «сапфировый» юбилей своего правления. Сегодня Великобритания отмечает 65-летия ее пребывания на троне.

Отмечается, что церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI.

Британская пресса, со ссылкой на источники, пишет, что королева намерена провести понедельник тихо и посвятить его воспоминаниям об отце.

В соответствии с традицией, круглая дата будет ознаменована артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре. Никаких дополнительных празднований не ожидается.

Известно, что британский Королевский монетный двор в честь юбилея выпустил коллекционные монеты с профилем Елизаветы II.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Лондоне появится памятник принцессе Диане.