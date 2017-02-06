Стали известны кандидаты на должность главы Нацполиции

Квалификационная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нацполиции определила троих лучших кандидатов на должность главы Нацполиции

Нацполицию могут возглавить Бушуев, Вишневский или Князев

Конкурс является консультативным и проводится по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, изначально в конкурсе, который стартовал 18 января, участвовали 64 претендента. Отсев кандидатов начался буквально сразу. К сдаче соответствующих тестов были допущены 46 человек. После тестирования конкурсная комиссия рассматривала резюме и мотивационные письма и сузила круг участников конкурса до 10 человек. Среди них три явных фаворита - Сергей Пилигрим из (глава Черновицкого НПУ), Дмитрий Головин (глава Одесского НПУ) и Вячеслав Аброськин (глава Донецкого НПУ). По слухам, у последнего - больше всего шансов.

Позже и.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян объявил о снятии своей кандидатуры с конкурса из-за нехватки трудового стажа. Также о выходе из борьбы за пост главного полицейского Украины заявил и глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко. Он объяснил, что такое решение принял в связи с трагическими событиями на Киевщене (перестрелка между полицейскими в Княжичах, в которой погибли пятеро полицейских).