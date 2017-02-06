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Власть

Порошенко и Гройсман внесли в декларации еще сотни тысяч доходов

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У Порошенко и Гройсмана обнаружили дополнительные доходы

Порошенко задекларировал 732 тыс. грн процентов в МИБ, Гройсман - почти 103 тыс. грн процентов в Ощадбанке

Об этом говорится в дополнениях к электронным декларациям. 

Порошенко указал, что получил двумя суммами 732,377 тыс. грн процентов и свои деньги он держит в своем «Международном инвестиционном банке». В декларацию за 2016 год вписал счета, на которых 540,478 тыс. грн, $26,324 млн та €14,372 тыс. Дома держит более $900 тыс. наличными. 

В свою очередь, Гройсман внес в декларацию информацию о 102,772 тыс. грн прибыли от депозита в государственном «Ощадбанке». Премьер держит в банках 2,136 млн грн и €16,2 тыс. Декларировал также наличные в сумме 2,38 млн грн, $870 тыс. и €460 тыс.

Как известно, основную электронную декларацию о доходах Порошенко подал за час до окончания отведенного для этого срока. В ней он указал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, в Венгрии, Литве и КНР, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, зарплату на сумму 121 054 грн, проценты на сумму 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн. Также в его декларации указано много другой собственности и прибылей.

Как сообщали «Комментарии», в испанском городе Эспепона обнаружена не указанная в декларации частная резиденция президента Украины Петра Порошенко на берегу Средиземного моря.

Вилла оформлена на фирму Feruvita SL, значащуюся в декларации Порошенко, однако сам участок и вилла отдельно не задекларированы.

Фирма приобрела виллу летом 2008 года, в то время, как Порошенко был главой Совета Национального банка Украины. В финансовых отчетах она оценивается в 4 . евро. 

В Администрации президента объясняют, что у фирм, у которых президент Украины является конечным бенефециаром есть недвижимость и это отображено в декларации в виде юридических лиц. 

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Источник: «Gazeta.ua»,

Теги: Гройсман, декларации о доходах, е-декларации, Порошенко

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