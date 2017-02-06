Вадим Рабинович: «с санкциями или без санкций - нам нужен мир на Донбассе»

Вадим Рабинович призвал чиновников перестать спекулировать на теме военного конфликта на Востоке Украины

Украинская власть должна перестать ориентироваться на мнение иностранных государств и приступить к установлению мира на Востоке Украины. Об этом в прямом эфире программы «Кто кому Рабинович» заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

По его словам, никто ни в Европе, ни в мире в целом, больше не будет сражаться и заботиться об Украине.

«С санкциями или без санкций — нам нужен мир на Донбассе, нужно остановить войну, и чтобы не гибли люди, возрождать экономику, строить сильную армию, и построить богатую и счастливую Украину», - отметил он.

Вадим Рабинович отметил, что тех, кто зарабатывает на войне и заинтересован в ее продолжении нужно гнать поганой метлой.

«Нынешней весной будьте очень бдительны, чтобы эти паразиты не втянули нас в какую-нибудь историю, потому что им просто отступать некуда» - отметил политик.

Народный депутат, также высказался за то, чтобы в случаях особо крупного воровства в военное время применялась высшая мера наказания.

«В наших особых условиях за воровство и коррупцию в особо крупных размерах во время войны я бы такую меру ввел», - сказал он.

По его словам, воровать мешками и КамАЗами в то время, когда гибнут люди, гибнет страна - просто бесчеловечно.

Он считает, что Украине нужно усиливать свои позиции на международной арене всеми доступными способами, в том числе и возвращением ядерного статуса.

Лидер партии «За життя» напомнил, что многие его критикуют по поводу этого вопроса и решил еще раз объяснить свою позицию.

«В Украине нет армии, которая бы смогла победить врага, и нам нужна небольшая, но дееспособная армия, которая бы справилась с ядерным оружием», - сказал он.

Кроме того, нардеп призвал блокировать заседания парламента до тех пор, пока в зале не будет рассмотрен и решен вопрос снижения тарифов на ЖКХ.

«Нас убивают тарифами, нас уничтожают отсутствием здравоохранения, нас выталкивают за рубеж не финансированием науки и образования. Если парламент не в состоянии разрубить этот гордиев узел, то его надо разгонять и проводить новые выборы», - добавил он.

Как сообщали «Комментарии», в воскресенье 29 января в 20:15 успешно стартовала в эфире телеканала 112 Программа «Кто кому Рабинович». По рейтингам проект занял второе место среди всех программ телеканала за этого год и стал лучшей передачей за день.»

Отметим, программа «Кто кому Рабинович» вызвала у зрителей настолько большой интерес, что количество поступивших в эфир звонков превысило допустимое техническими возможностями сети. Число обращений в студию достигло более 5 тысяч за несколько минут. Сейчас телеканал работает над тем, чтобы к следующему выпуску передачи телефонная сеть справилась с такой нагрузкой.