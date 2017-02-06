Нардепа Виктора Чумака обвинили в связях с организаторами массовых побоищ

Вокруг ЖК «Солнечная Ривьера» на Никольской Слободке вскоре может разгореться новый скандал среди застройщиков и активистов

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак анонсировал «жестокое противостояние» на стройплощадке ЖК «Солнечная Ривьера». Инвесторы же считают, что подобными заявлениями Чумак хочет уйти от ответственности за возможные стычки на стройплощадке.

«На Никольской Слободке завтра-послезавтра снова начнется жестокое противостояние. В нарушение всех требований законодательства Укрбуд получил разрешение на строительство, то есть на его продолжение. Остановить его можно только физически заблокировав въезды-выезды со строительной площадки», - написал Чумак на своей странице в Facebook.

Он отметил, что мэр Киева уже предупрежден о подобном развитии событий.

В свою очередь инвесторы жилого комплекса считают, что подобными заявлениями депутат просто пытается дистанцироваться от возможных стычек и потасовок на стройплощадке.

По их словам, спровоцировать стычки, а также заблокировать строительство готовятся активисты, напрямую связанные с Виктором Чумаком.

«Цель Чумака и Ко показать агрессию застройщика и инвесторов, создать картинку для СМИ, которым уже порядком надоел и он, и его ручные активисты, которые уже не знают против чего бы устроить протест. А то, что провокации планируются, легко можно понять из переписки, где некий Ремпинский пишет организатору таких «массовок», предлагая 1500 грн. за «шоу», - написала инвестор «Солнечной Ривьеры» Алина Жовтенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь Виктор Чумак обвинения в связях с организаторами массовых протестов пока оставил без внимания.

Напомним, причиной скандала стало то, что жилой комплекс возводится непосредственно напротив Международного выставочного центра (МВЦ), где в мае 2017 года пройдет Евровидение-2017. Инвесторы ЖК «Солнечная Ривьера» считают, что действия депутатов могут не только оставить их без жилья, но и рискуют сорвать работы по строительству набережной на прилегающей территории, которую пообещал благоустроить застройщик за свои средства.