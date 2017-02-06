НАБУ раскрыло коррупционную схему в «Энергоатоме»

Детективы НАБУ задержали пять подозреваемых в причастности к коррупционной схемы завладения средствами одной из атомных электростанций в размере 30 млн гривен

НАБУ разоблачило коррупционную схему в Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

«Задержанные - должностное лицо АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки, комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)», - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, отмечается, что в течение суток задержанным сообщат о подозрении.