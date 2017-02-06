Выяснилось, почему Россия не задерживает Януковича

Отказ выдать Януковича был связан с на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции.

Генпрокуратура России отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, в 2015-2016 годах из ГПУ в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, однако ходатайства были оставлены без удовлетворения.

«Выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления», - говорится в статье конвенции.

Как сообщали «Комментарии», в середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.

6 февраля стало известно о том, что Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича планируют подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно