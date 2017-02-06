Ляшко требует проведения референдума о земле о пенсиях

Лидер Радикальной партии настаивает на встрече властей с главами фракций для публичного обсуждения условий меморандума с МВФ

Глава Радикальной партии Олег Ляшко предлагает вынести на референдум вопросы повышения пенсионного возраста и снятия моратория на продажу земли. Об этом он заявил, выступая на согласительном совете парламентских фракций, сообщает Гордон.ua.

«Власти подготовили к подписанию меморандум с Международным валютным фондом, где в очередной раз ставится вопрос о продаже земли, повышении пенсионного возраста, ограничении экономического роста, сокращении рабочих мест... Меморандум, который фактически лишает Украину будущего», – утверждает Ляшко.

Глава фракции Радикальной партии обратился к властям с требованием встретиться с главами фракций для публичного обсуждения условий меморандума с МВФ.

«Когда президент говорит о необходимости проведения референдума по НАТО, я вижу не меньшую потребность провести референдум о повышении пенсионного возраста и моратории на землю», – подчеркнул Ляшко.

16 января «Экономическая правда» обнародовала проект нового меморандума с МВФ, согласно которому украинское правительство должно провести пенсионную реформу до конца марта 2017 года.

В соответствии с меморандумом пенсионный возраст должен постепенно повышаться: для мужчин – на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017 года, для женщин – на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока пенсионный возраст мужчин и женщин не достигнет 63 лет к 2027 году.

Закон о продлении моратория на продажу земель Верховная Рада Украины приняла 6 октября 2016 года. За проект закона №5123-1 проголосовали 297 депутатов. 28 октября 2016 года его подписал президент Петр Порошенко.

Фото: soldat-student.com.ua