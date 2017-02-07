На украинском кинорынке свободно работает компания, снимающая пропаганду для России

Российское представительство киевской компании «Фильмотехник» ("Partner TV"), которой активно работает в аннексированном Крыму, вызвало возмущение представители украинской теле- и киноиндустрии

По информации представителей украинской киноиндустрии, «Фильмотехник"/"Partner TV» снимал торжественные мероприятия «Крым вернулся домой» по случаю оккупации полуострова, и фильмы о «российском» Крыме и другие пропагандистские материалы.

По данному факту ни украинские спецслужбы, ни дипломаты, ни профильные ведомства, ни даже руководство киностудии им. Довженко, где уже много лет базируется «Фильмотехник», никак не отреагировали по поводу работы компании на оккупанта. Отмечается, что компания продолжает создавать красивую картинку с парадов 9 мая на Красной площади в Москве и прочих мероприятий с ярко выраженной идеологической окраской.

Кроме того, «Фильмотехник» продолжает активно и успешно реализовывать свои проекты на украинском рынке и никаких санкций или же бойкота со стороны заказчиков к ней не было применено. Один из основателей компании Анатолий Кокуш считает себя большим украинским патриотом и очень любит напоминать о том, что в начале 90-х сконструировал подвижную камеру на дистанционном управлении, за что 11 лет назад получил два технических «Оскара» (Scientific and Technical Academy Award), пишет bagnet.

Он сообщал, что его изобретение активно использовалось и в Голливуде европейскими студиями для съёмок многих фильмов, и кроме того, оно применялось при создании фильмов «Урга»,"9 рота», «Дневной дозор», «Ночной дозор» и многих других запрещённых в нашей стране картин. Детище Кокуша называют «русская рука», и оно вполне оправдывает своё название.

В настоящий момент компания «Фильмотехник» развернула масштабное строительство собственной базы-офиса под Киевом, и несмотря на свои заслуги в деле антиукраинской пропаганды продолжает зарабатывать и не испытывает никаких неудобств в Украине.

По словам коллег «фильмотехников», работа на российских заказчиков, в том числе в оккупированном Крыму, абсолютно осознана, потому, что в нынешней ситуации много российских компаний, на примере тех же банков, боятся заходить в Крым, чтобы не попасть под международные санкции, а украинская компания продолжает без опасений работать, создавая кино- и телепродукт с антиукраинской агитацией.