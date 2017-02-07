МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

ЕС планирует усилить поддержку Украины

0

Европа настаивает на искоренении коррупции в Украине

Евросоюз будет усиливать поддержку Украины различными путями

Об этом заявила представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«ЕС желает сопровождать и даже больше поддерживать наших коллег в «нормандском формате» и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ», - сказала она. 

По ее словам, борьба с коррупцией в Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества. «ЕС будет продолжать помогать Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают Президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в сфере социальных и экономических мер и антикоррупции», - сказала она.

 Также она подчеркнула, что особое внимание в ЕС будут уделять предоставлению со стороны государства населению услуг, призванных улучшить условия жизни украинцев.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Радио Свобода»,

Теги: антикоррупционная реформа, Евросоюз, Могерини, поддержка, Украина

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> МИД Чехии рассказал, когда Украине дадут безвиз с ЕС

МИД Чехии рассказал, когда Украине дадут безвиз с ЕС

"> Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом

Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом

"> Украина снова продает курятину и яйца в страны Евросоюза

Украина снова продает курятину и яйца в страны Евросоюза

"> Озвучен новый прогноз по датам получения Украиной безвиза с Европой

Озвучен новый прогноз по датам получения Украиной безвиза с Европой

Новости партнеров

Росія буде вичищати «м’ясо», – ветеран АТО зробив страшний прогноз
1Перед відходом з Донбасу Росія віддала наказ про початок «дембельського акорду» – спробують створити кілька котлів на кшталт Дебальцевого та будуть по
Польща може залишитись без голосу в ЄС
136998Через неоднозначну політику Варшави для Польщі можуть заморозити право голосу у ЄС. Про це в інтерв’ю Reuters сказав віце-президент Єврокомісії  Юркі Катайнен, повідомляє канал24.

Последние новости

13:08

Украинский форвард не перейдет в «Райо Вальекано»

13:03

Нардепы не смогли принять повестку дня на пленарную неделю

12:59

В Запорожье студент, рискуя жизнью, спас собаку (видео)

12:54

Франция возобновляет расследование дела Саркози

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Бывшего директора одесского цирка подозревают в злоупотреблении ценой в 2,7 млн грн

Бывшего директора одесского цирка подозревают в злоупотреблении ценой в 2,7 млн грн »

Запорожье

В Чехии бизнесмены настаивают на упрощении трудоустройства для украинцев

В Чехии бизнесмены настаивают на упрощении трудоустройства для украинцев »

Донбасс

"ДНР" заявляет, что готовит запуск горловского "Стирола"

"ДНР" заявляет, что готовит запуск горловского "Стирола" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.