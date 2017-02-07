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Власть

Нардепы не смогли принять повестку дня на пленарную неделю

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Депутаты пытались 4 раза утвердить повестку

Депутаты пытались четыре раза проголосовать за повестку, однако все голосования были безрезультатными 

После нескольких попыток голосования Верховная Рада так и не смогла принять повестку дня на предстоящую пленарную неделю 7-10 февраля.

Нардепы голосовали 4 раза, однако ни разу этот вопрос не набрал минимально необходимых 226 голосов.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, он ставил на голосование повестку дня на неделю, потому, что повестка дня на шестую сессию не готова, по причине того, что 7 комитетов не подали предложения.

В то же время он отметил, что парламент может рассматривать законопроекты с предложениями президента Украины.

Как сообщали «Комментарии», планировалось рассмотрение  языкового закона, отмена 8 марта и 1 мая, пенсионная реформа.

Кроме того, Раде предстояло решить вопрос о снятии запрета на экспорт древесины, чтобы разморозить предоставление Киеву помощи в размере 600 миллионов евро. Временный запрет на вывоз за границу древесины был введен не только для предотвращения его бесконтрольного вывоза, но и для поддержки украинской деревообрабатывающей промышленности. Ряд фракций в парламенте выступают против отмены моратория. 

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Источник: «Интерфакс-Украина»,

Теги: Андрей Парубий, Верховная Рада, повестка дня

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