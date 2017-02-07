В Украине упростили процесс ареста судей

Изменения в регламент Совета позволят суду рассмотреть этот вопрос об аресте в течение 72 часов с момента задержания лица

Высший совет правосудия принял изменения в регламент, позволяющие безотлагательно рассматривать представление о предоставлении согласия на содержания судьи под стражей или арестом

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщали «Комментарии», закон о Высшем совете правосудия вступил в силу 5 января 2017 года.