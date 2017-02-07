Рада провалила закон о добыче янтаря

За документ во втором чтении проголосовали лишь 158 нардепов
Парламент отклонил депутатский законопроект № 1351-1 «Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях и проявлениях, не имеющих промышленного значения», говорится на сайте парламента.
Документ предусматривает введение упрощенной процедуры получения специального разрешения на пользование недрами для добычи янтаря, а также регулирует особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже.
Проект закона во втором чтении поддержали лишь 158 депутатов. За направление его на повторное второе чтение проголосовали 221, 215 и 220 депутатов ВР при минимально необходимых 226.
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Теги: добыча янтаря, закон, Рада, янтарь
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