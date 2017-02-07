Киев потребовал объяснений от посла Германии после высказываний по Донбассу

Народные депутаты возмутились словами посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе и потребовали от него объяснений
По мнению политиков, такое заявление посла противоречит официальной позиции Германии и усилиям канцлера Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе, а также минским договоренностям.
Как сообщали «Комментарии», 7 февраля чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допустил проведение выборов на Донбассе при наличии там российских военных.
Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ намерена требовать от Киева проведение парламентских выборов на оккупированной территории Востока Украины.
Напомним, в октябре прошлого года Президент Украины заявил, что выборы на Донбассе можно будет провести только тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины.
В ноябре Беларусь изъявила желание содействовать миру в Украине вплоть до организации местных выборов.
Ранее в «ДНР» выразили надежду, что страны-гаранты оперативно повлияют на Киев для выполнения им «формулы Штайнмайера».
Напомним, «формула Штайнмайера» подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет своих солдат и технику с Донбасса.
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Источник: «Украинская правда»,
Теги: Верховная Рада, война на Донбассе, выборы, ДНР, ЛНР, выборы на Донбассе
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