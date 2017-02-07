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Власть

Активисты прекратили блокаду ж/д путей возле Бахмута

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Участники ж/д блокады перестали блокировать

Пути разблокированы и уже возобновлено железнодорожное сообщение

Активисты прекратили блокировать железнодорожные пути в районе Бахмута, сообщил глава донецкой полиции Вячеслав Аброськин. 

«В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировке в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке», - написал Аброськин на своей странице в Facebook

По его словам по факту блокады транспортных магистралей открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось о том, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

4 февраля руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный рассказал о том, что в четверг ночь от сети был отключен блок 800 и станция перешла на аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. 

Он отметил, что после окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города. 

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Теги: Амброськин, Антрацит, блокада поставок, ЖД, Уголь

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