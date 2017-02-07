Савченко уснула на заседании в Раде (видео)

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время заседания парламента боролась со сном.
Журналист словили нардепа в тот момент, когда она сидела с закрытыми глазами.
Однако выступающие коллеги не дали Савченко отдохнуть, и она вздремнула несколько минут.
Позже спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента и проинформировал, что завтрашнее заседание начнется в 10:00.
Ранее сообщалось о том, что 7 февраля на заседании парламента Юлия Тимошенко показала фотографии своей внучки Евы.
Напомним, ранее «Комментарии» уже писали о том, что 16 июня 2016 года Савченко уснула на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Тогда ее коллега от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, сидевший справа взял стеклянную бутылку с минералкой и налил коллеге стакан воды, после чего та проснулась.
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Источник: «, Страна
Теги: Верховная Рада, заседание, Савченко, сон
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