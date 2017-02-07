Савченко уснула на заседании в Раде (видео)

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время заседания парламента боролась со сном.

Журналист словили нардепа в тот момент, когда она сидела с закрытыми глазами.

Однако выступающие коллеги не дали Савченко отдохнуть, и она вздремнула несколько минут.

Позже спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента и проинформировал, что завтрашнее заседание начнется в 10:00.

Ранее сообщалось о том, что 7 февраля на заседании парламента Юлия Тимошенко показала фотографии своей внучки Евы.

Напомним, ранее «Комментарии» уже писали о том, что 16 июня 2016 года Савченко уснула на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Тогда ее коллега от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, сидевший справа взял стеклянную бутылку с минералкой и налил коллеге стакан воды, после чего та проснулась.